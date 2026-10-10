Мотоциклы для бойцов СВО передали из Пушкино

В городском округе Пушкинский волонтерским группам передали кроссовые мотоциклы для военнослужащих, участвующих в специальной военной операции. Технику приобрели при поддержке главы округа Максима Красноцветова.

«Огромное спасибо администрации городского округа Пушкинский, в частности Максиму Валерьевичу Красноцветову. На протяжении четвертого года у нас создана группа. Они оказывают нашим подопечным поддержку по мере возможности. Никогда не отказывают», — сказала руководитель волонтерской группы «Своих не бросаем. Тыл фронту» Алена Нарыжная.

Мотоциклы отличаются маневренностью и простотой эксплуатации, что делает их востребованными в условиях передовой. Переданную технику волонтеры доставят военнослужащим для выполнения боевых задач.

По словам руководителя волонтерской группы «Армия Красноармейска», священника Артемия Балакирева, такая техника удобна для передачи и использования благодаря своей маневренности.

«Это же как спортивный инвентарь: ни документов не требуется, ни ПТС, ничего. Легко передавать в этом плане. И им это вполне удобно, быстро и маневренно. Я считаю, что такие хорошие, востребованные подарки для наших ребят поднимут их духовно», — отметил Артемий Балакирев.

Волонтерские группы округа Пушкинский продолжают оказывать помощь военнослужащим и их семьям, отправляя на передовую необходимую технику и гуманитарные грузы. С начала специальной военной операции из округа направили более 2 тыс. тонн гуманитарной помощи.

«Со стороны администрации городского округа и Совета депутатов построена и организована четкая система взаимодействия, которая позволяет отрабатывать все те обращения, которые поступают из зоны проведения специальной военной операции. Только совместные усилия могут приблизить нашу долгожданную Победу», — сказал глава городского округа Пушкинский Максим Красноцветов.

Переданные мотоциклы планируется доставить на передовую в кратчайшие сроки.