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    Песков прокомментировал слова Зеленского о 60-дневном перемирии

    Песков: России нужно не перемирие, а долгосрочный мир

    Официальный сайт президента Украины
    Фото: Официальный сайт президента Украины

    России нужно не перемирие, а прочный мир. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков на брифинге.

    Пресс-секретарь прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского, который заявил, что выборы в стране возможны в случае 60-дневного прекращения огня. Песков подчеркнул, что свою позицию по этому вопросу не раз выражал и глава России Владимир Путин, и руководители других уровней.

    «Мы хотим не перемирия, мы хотим долгосрочного мира, и готовы делать для этого все возможное», — отметил представитель Кремля.

    Он напомнил, что Украина наносила беспрецедентные удары во время голосования в России в минувшем сентябре. Пресс-секретарь добавил, что в Москве готовы не наносить ударов непосредственно в день выборов, если таковые будут назначены.

    Также Песков заявил, что Россия открыта для переговорного процесса.

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