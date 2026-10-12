Песков прокомментировал слова Зеленского о 60-дневном перемирии

Песков: России нужно не перемирие, а долгосрочный мир

России нужно не перемирие, а прочный мир. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков на брифинге .

Пресс-секретарь прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского, который заявил, что выборы в стране возможны в случае 60-дневного прекращения огня. Песков подчеркнул, что свою позицию по этому вопросу не раз выражал и глава России Владимир Путин, и руководители других уровней.

«Мы хотим не перемирия, мы хотим долгосрочного мира, и готовы делать для этого все возможное», — отметил представитель Кремля.

Он напомнил, что Украина наносила беспрецедентные удары во время голосования в России в минувшем сентябре. Пресс-секретарь добавил, что в Москве готовы не наносить ударов непосредственно в день выборов, если таковые будут назначены.

Также Песков заявил, что Россия открыта для переговорного процесса.