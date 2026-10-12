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    Врач и фельдшер пострадали при атаке дрона ВСУ на реанимобиль в Курской области

    Фото: РИА «Новости»

    Два медицинских работника получили ранения в результате атаки украинского беспилотника на реанимобиль в Беловском районе Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

    По его словам, беспилотник атаковал автомобиль скорой помощи, когда медики направлялись к пострадавшему.

    Первоначально глава региона сообщил о ранении фельдшера. У него диагностировали слепые осколочные ранения правого бедра, плеча и предплечья.

    Позднее Хинштейн уточнил, что при ударе также пострадал 65-летний врач. У мужчины выявили акубаротравму.

    Обоих пострадавших доставили в Курскую областную больницу. Губернатор пожелал медикам скорейшего выздоровления.

    Ранее беспилотник атаковал административное здание в селе Малогнеушево Рыльского района Курской области. Как сообщил Хинштейн, ранения получила 51-летняя женщина.

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