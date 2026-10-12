Врач и фельдшер пострадали при атаке дрона ВСУ на реанимобиль в Курской области

Два медицинских работника получили ранения в результате атаки украинского беспилотника на реанимобиль в Беловском районе Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

По его словам, беспилотник атаковал автомобиль скорой помощи, когда медики направлялись к пострадавшему.

Первоначально глава региона сообщил о ранении фельдшера. У него диагностировали слепые осколочные ранения правого бедра, плеча и предплечья.

Позднее Хинштейн уточнил, что при ударе также пострадал 65-летний врач. У мужчины выявили акубаротравму.

Обоих пострадавших доставили в Курскую областную больницу. Губернатор пожелал медикам скорейшего выздоровления.

Ранее беспилотник атаковал административное здание в селе Малогнеушево Рыльского района Курской области. Как сообщил Хинштейн, ранения получила 51-летняя женщина.