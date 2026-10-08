Минобороны сообщило об освобождении Аннополья в Харьковской области

Российские военные установили контроль над населенным пунктом Аннополье в Харьковской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве уточнили, что при освобождении отличились подразделения группировки войск «Север».

Днем ранее Минобороны сообщило, что штурмовики ведут бои за освобождение населенных пунктов Николаевка, Варваровка, Резниково, Лобановка и Нефедовка в окруженной части Харьковской области.

До этого стало известно о прибытии в Харьков отряда иностранных наемников из Эквадора. Командование ВСУ рассчитывает задействовать боевиков в контратаках у Гоптовки и Казачьей Лопани.

Также бойцы ликвидировали в Харьковской области крупный пункт временной дислокации иностранных наемников из Колумбии. Их перебросили из-под Киева в составе 23-го штурмового полка Национальной гвардии.