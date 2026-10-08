Гутерриш выразил обеспокоенность из-за атак ВСУ на Московскую область

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил тревогу из-за участившихся атак на российскую территорию. Позицию генсека на брифинге озвучил официальный представитель ООН Стефан Дюжаррик.

«Он также глубоко обеспокоен растущим числом жертв среди гражданского населения в результате участившихся атак ВСУ по территории Российской Федерации, включая недавние атаки на Московскую область», — сказал Дюжаррик.

Официальный представитель генерального секретаря добавил, что международное гуманитарное право запрещает атаки на мирных жителей и объекты инфраструктуры, и призвал немедленно их прекратить.

В ночь на 6 октября Московская область пережила массированную атаку украинских беспилотников. В Радумле Солнечногорского округа и Домодедове погибли двое мужчин. Еще девять человек пострадали.