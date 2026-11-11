Сотрудник ЗАЭС погиб в собственном доме из-за удара беспилотника ВСУ

Еще один сотрудник Запорожской АЭС погиб в Энергодаре из-за удара ВСУ по жилым домам. Об этом сообщила пресс-служба ЗАЭС.

«Наш коллега был убит ночью в собственном доме, где отдыхал после смены. ВСУ продолжают наносить удары по жилым домам Энергодара и близлежащих сел. Ночью, когда люди спят и восстанавливают силы перед следующим рабочим днем, их дома становятся мишенями», — сообщила пресс-служба станции.

С апреля 2026 года это уже 15 сотрудник станции, погибший из-за ударов беспилотников ВСУ. По словам администрации станции, удары по городу атомщиков создают угрозу ядерной безопасности региона.

Еще в конце октября Мария Захарова сообщала об участившихся ударах по атомной станции и ее городу-спутнику Энергодару. Дипломат отметила, что Украина предпринимает попытки дестабилизировать работу станции путем запугивания персонала.