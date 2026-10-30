ВС России поразили сухогруз в 30 километрах от Одессы

Российские военные днем 30 октября поразили ударными беспилотниками сухогруз на переходе морем в 30 километрах южнее Одессы. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Судно перевозило военные грузы и предметы двойного назначения, предназначенные для обеспечения украинской армии.

Ранее в ведомстве сообщили, что за минувшую неделю с 24 по 30 октября Вооруженные силы России нанесли два массированных и девять групповых ударов по территории противника.

Целями стали предприятия ВПК, логистические центры, объекты энергетической и транспортной, в том числе портовой инфраструктуры, цеха по производству наземных робототехнических комплексов, беспилотников и безэкипажных катеров, пункты дислокации личного состава.