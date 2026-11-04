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    ПВО сбили 46 украинских дронов над регионами России днем 4 ноября

    Минобороны сообщило о перехвате и уничтожении 46 дронов над регионами России

    Фото: РИА «Новости»

    Дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 46 украинских беспилотников в среду, 4 ноября. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

    В ведомстве подчеркнули, что вражеские летательные аппараты сбили с 8:00 до 20:00.

    Беспилотники перехватили над территориями Белгородской, Брянской и Курской областей, Пермского края, московского региона, Башкортостана и Крыма.

    Также средства противовоздушной обороны уничтожили летательные аппараты в Самарской Тюменской, Свердловской, Ульяновской и Саратовской областях.

    В ночь на среду, 4 ноября, дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили над российскими регионами, а также акваториями Черного и Азовского морей 7 09 беспилотников, запущенных с территории Украины.

    По данным Минобороны, ночной воздушной атаке подверглись Белгородская, Брянская и Курская области, Адыгея, московский регион, а также Калужская, Тульская, Рязанская, Орловская, Воронежская, Саратовская, Самарская и Ростовская области.

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