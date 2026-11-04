ПВО сбили 46 украинских дронов над регионами России днем 4 ноября

Минобороны сообщило о перехвате и уничтожении 46 дронов над регионами России

Дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 46 украинских беспилотников в среду, 4 ноября. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве подчеркнули, что вражеские летательные аппараты сбили с 8:00 до 20:00.

Беспилотники перехватили над территориями Белгородской, Брянской и Курской областей, Пермского края, московского региона, Башкортостана и Крыма.

Также средства противовоздушной обороны уничтожили летательные аппараты в Самарской Тюменской, Свердловской, Ульяновской и Саратовской областях.

В ночь на среду, 4 ноября, дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили над российскими регионами, а также акваториями Черного и Азовского морей 7 09 беспилотников, запущенных с территории Украины.

По данным Минобороны, ночной воздушной атаке подверглись Белгородская, Брянская и Курская области, Адыгея, московский регион, а также Калужская, Тульская, Рязанская, Орловская, Воронежская, Саратовская, Самарская и Ростовская области.