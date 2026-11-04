ПВО сбили 46 украинских дронов над регионами России днем 4 ноября
Минобороны сообщило о перехвате и уничтожении 46 дронов над регионами России
Дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 46 украинских беспилотников в среду, 4 ноября. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
В ведомстве подчеркнули, что вражеские летательные аппараты сбили с 8:00 до 20:00.
Беспилотники перехватили над территориями Белгородской, Брянской и Курской областей, Пермского края, московского региона, Башкортостана и Крыма.
Также средства противовоздушной обороны уничтожили летательные аппараты в Самарской Тюменской, Свердловской, Ульяновской и Саратовской областях.
В ночь на среду, 4 ноября, дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили над российскими регионами, а также акваториями Черного и Азовского морей 7 09 беспилотников, запущенных с территории Украины.
По данным Минобороны, ночной воздушной атаке подверглись Белгородская, Брянская и Курская области, Адыгея, московский регион, а также Калужская, Тульская, Рязанская, Орловская, Воронежская, Саратовская, Самарская и Ростовская области.