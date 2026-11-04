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    Единый день сбора гуманитарной помощи для бойцов СВО прошел в Химках

    Фото: Пресс-служба администрации г. о. Химки

    В преддверии Дня народного единства в региональном ресурсном центре «Волонтеры Подмосковья» в Химках прошел единый день сбора гуманитарной помощи для участников специальной военной операции. В мероприятии приняли участие глава округа Инна Федотова, депутаты, ветераны СВО и неравнодушные жители.

    В сборе участвовали глава городского округа Химки Инна Федотова, депутат Московской областной Думы Николай Томашов, ветеран СВО Владислав Степушин, депутаты «Единой России», представители «Молодой Гвардии», Общественной палаты и общественных организаций, ученики Российской международной академии туризма, ветераны и семьи участников СВО, а также жители города.

    «Вместе мы собрали и передали для фронта генераторы, квадрокоптеры, продукты и, конечно, сладости, чтобы порадовать наших героев. Люди идут с самого утра, несут теплые вещи, медикаменты», — сообщила Инна Федотова в своих социальных сетях.

    Присоединиться к акции мог каждый желающий. Сбор направлен на поддержку бойцов, находящихся на передовой. Всего с начала специальной военной операции на линию фронта из Химок направлено более 650 тонн гуманитарной помощи.

    Сбор новой партии груза осуществляется на базе Общественной приемной «Единой России» по адресу: проспект Мельникова, дом 12, а также в ресурсном центре «Волонтеры Подмосковья» по адресу: улица 9 Мая, дом 18Б в будние дни с 9:00 до 18:00.

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