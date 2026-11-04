Очередной гуманитарный груз отправили в зону СВО из Люберец

В городском округе Люберцы продолжается работа по сбору гуманитарной помощи для участников специальной военной операции. Очередной груз сформировали активисты местного отделения «Молодой Гвардии Единой России» совместно с общественной организацией «Люберецкие Соборяне».

На этот раз помощь адресована военнослужащим штурмовых подразделений 13-го танкового полка и Ямпольского полка Кантемировской дивизии. В состав отправки вошли продукты питания, медикаменты, средства личной гигиены и одежда.

Среди переданного бойцам груза — 52 килограмма тушенки, 30 пар носков, 30 плиток шоколада, а также медицинские костюмы, памперсы, пеленки, шампунь, перчатки и перевязочные материалы. Дополнительно для нужд подразделений волонтеры передадут автомобильные покрышки и матрасы.

«За каждой такой отправкой стоит большая работа неравнодушных людей. Кто-то помогает продуктами, кто-то приобретает медикаменты или необходимые вещи, кто-то занимается сортировкой и подготовкой груза. Важно, что все включаются по мере своих возможностей. Для бойцов на передовой такая поддержка — это не просто посылка, а знак того, что дома о них помнят и ждут», — отметил член местного штаба «Молодой Гвардии Единой России» Игорь Сальников.

Сбор гуманитарной помощи для участников СВО в городском округе Люберцы ведется на постоянной основе. Принять участие в сборе могут все желающие.