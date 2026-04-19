Сальдо: ВСУ фактически уничтожили все школы и детсады в городе Алешки

Регулярные удары ВСУ по гражданской инфраструктуре прифронтового города Алешки в Херсонской области привели к фактическому уничтожению всех школ и детских садов. Об этом заявил в интервью РИА «Новости» губернатор региона Владимир Сальдо.

Он сообщил, что украинские боевики постоянно бьют еще и по больнице. Несмотря на это, власти находят способы доставлять продовольствие, горюче-смазочные материалы, а вода в населенном пункте есть.

«Тем не менее, все равно жизнь продолжается. Мы находим способы доставки туда продовольствия», — сказал Сальдо.

Алешки расположены на левом берегу Днепра, неподалеку от разрушенного Антоновского моста и в нескольких километрах от Херсона. Губернатор подчеркнул, что бросать людей власти не собираются.

Ранее сенатор от региона Игорь Кастюкевич сообщил, что украинские боевики специально атакуют гуманитарные колонны и гражданский транспорт в Херсонской области.