В Ростовской области из-за атаки БПЛА загорелась сухая трава

Украинские боевики ночью атаковали Ростовскую область с помощью беспилотников. Об этом в своем телеграм-канале заявил губернатор Юрий Слюсарь.

Всего над регионом сбили свыше 30 БПЛА. Налеты отразили в городе Каменске-Шахтинском и шести районах области: Боковском, Верхнедонском, Каменском, Миллеровском, Чертковском, Шолоховском.

В результате атаки обошлось без пострадавших. Из-за падения фрагментов беспилотников в Чертковском районе произошло возгорание сухой травы.

Губернатор добавил, что информация будет уточняться.

В ночь на 29 сентября средства противовоздушной обороны ликвидировали над Россией 254 украинских БПЛА. По данным Минобороны, атаки отбили в Кубани, Московском регионе, Крыму, над акваториями Азовского и Черного морей, в Орловской, Саратовской, Ростовской, Брянской, Тульской, Курской, Воронежской и других областях.