Российские войска поразили в Киеве два центра обработки данных ВСУ

ВС России поразили в Киеве два центра обработки данных, задействованных в интересах ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«Нанесен групповой удар высокоточным оружием наземного базирования и [БПЛА] по логистическим центрам, объектам портовой, транспортной инфраструктуры и морским судам, задействованным в интересах ВСУ», — заявили в ведомстве.

В Киеве поразили локомотивное депо с оборудованным складом крылатых ракет наземного базирования FP-5 «Фламинго» и компонентов к ним. Также ударили по центру обработки данных «Бимобайл» — одной из основных точек обмена интернет-трафиком ВСУ.

Еще ВС России поразили центр обработки данных «Парковый», задействованный в обработке информации государственных и коммерческих сервисов, в том числе в интересах ВСУ.

Также в Киевской области нанесли удар по терминалу «Белогородка», где производили и хранили БПЛА самолетного типа.

Накануне Минобороны сообщило, что ВС России поразили в Киеве центр обработки данных компании «Укртелеком».