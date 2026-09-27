ВС России продолжили бить по украинским центрам обработки данных, задействованных в интересах ВСУ. Пресс-служба Минобороны опубликовала кадр с говорящей надписью «Цифровой детокс», добавив, что процедура проходит в принудительном режиме.

На картинке были изображены беспилотники «Герани», летящие в направлении вражеских целей на Украине. В воскресенье, 27 сентября, российские военные поразили логистические и коммуникационные центры, действующие в интересах украинских неонацистов.

В Киеве ВС России ударили по центру обработки данных компании «Омега Телеком». Это одна из крупнейших компаний, предоставляющих услуги высокоскоростного интернета для ВСУ. Под удар также попал ЦОД «Киевстар».

В Одессе российские военные нейтрализовали логистический центр «Новая почта», где хранились военные грузы. Кроме того, армия России поразила сухогруз, доставлявший военное имущество и грузы двойного назначения для ВСУ.