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    ВС России поразили «Геранями» сухогруз в порту Одессы

    Вооруженные силы России в Одесском морском порту поразили сухогруз, на котором поставляли военные грузы для украинских неонацистов. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

    Российские военные атаковали беспилотниками портовую инфраструктуру Украины и морские суда, задействованные в доставке военных грузов для украинской армии.

    «В результате ударов на переходе морем поражено морское судно типа „сухогруз“, доставлявшее в порт Одесса грузы, предназначенные для обеспечения ВСУ», — уточнили в военном ведомстве.

    До этого утром 7 октября расчеты «Герань-4 Сикер» ударили по сухогрузу в одесском порту «Южный». Судно также использовалось для доставки военных грузов украинским неонацистам. В Минобороны прокомментировали кадры удара фразой «был сухогруз, стал — водовоз».

    Кроме того, российские военные «Геранью» поразили хранилище горюче-смазочных материалов в порту Черноморск в Одесской области.

    Ранее российские военные атаковали склад ракетно-артиллерийского вооружения в Одесской области.

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