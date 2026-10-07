Вооруженные силы России в Одесском морском порту поразили сухогруз, на котором поставляли военные грузы для украинских неонацистов. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Российские военные атаковали беспилотниками портовую инфраструктуру Украины и морские суда, задействованные в доставке военных грузов для украинской армии.

«В результате ударов на переходе морем поражено морское судно типа „сухогруз“, доставлявшее в порт Одесса грузы, предназначенные для обеспечения ВСУ», — уточнили в военном ведомстве.

До этого утром 7 октября расчеты «Герань-4 Сикер» ударили по сухогрузу в одесском порту «Южный». Судно также использовалось для доставки военных грузов украинским неонацистам. В Минобороны прокомментировали кадры удара фразой «был сухогруз, стал — водовоз».

Кроме того, российские военные «Геранью» поразили хранилище горюче-смазочных материалов в порту Черноморск в Одесской области.

Ранее российские военные атаковали склад ракетно-артиллерийского вооружения в Одесской области.