За ночь силы ПВО сбили 641 беспилотник ВСУ

Дежурные силы противовоздушной обороны за минувшую ночь перехватили и уничтожили 641 украинский БПЛА самолетного типа над регионами России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Беспилотники сбили над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Владимирской, Воронежской, Калужской областей. Также отразили атаки БПЛА на Смоленскую, Липецкую, Нижегородскую, Орловскую, Рязанскую, Костромскую, Ростовскую, Астраханскую, Тамбовскую, Тульскую и Тверскую области.

Вражеские аппараты ликвидировали над Краснодарским краем, Московским регионом, Республикой Крым и над акваториями Азовского, Каспийского и Черного морей.

Над Ярославской областью сбили 65 БПЛА. В результате атаки возникло возгорание на НПЗ, которое оперативно потушили.