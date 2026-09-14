ВС России уничтожили пункты дислокации и склады боеприпасов ВСУ в Херсоне

Дроноводы «Днепра» вскрыли и подтвердили координаты военных объектов одного из соединений ВСУ в пригороде Херсона, а затем скорректировали удары российской авиации по ним. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

«В результате профессиональной работы операторов разведывательных беспилотников 18-й общевойсковой армии группировки „Днепр“ были вскрыты и подтверждены координаты военных объектов одного из соединений ВСУ», — уточнили в военном ведомстве.

Российские военные раскрыли местонахождение пунктов временной дислокации ВСУ, скопление живой силы и техники, а также склады боеприпасов и матсредств противника в районе Херсона. После этого они передали разведданные на пункт управления.

Истребители-бомбардировщики нанесли точные удары по вражеским военным объектам. Российская авиация применила в этих целях фугасные авиабомбы, оснащенные УМПК.

В военном ведомстве добавили, что ВСУ понесли значительные потери среди личного состава. Кроме того, российские военные вывели из строя боевые бронемашины противника и уничтожили вражеские склады с вооружением и продовольствием, а также наземные станции управления для БПЛА.

Ранее военнослужащие «Днепра» выявили и уничтожили украинский БПЛА, на котором противник установил механизм неизвлекаемости. При попытке его обезвредить сапер мог подорваться.