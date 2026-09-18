Увеличение буферной зоны в Харьковской области снизит угрозу от БПЛА ВСУ
Алаудинов: рост буферной зоны в Харьковской области снизит угрозу от БПЛА ВСУ
Увеличение буферной зоны на территории Харьковской области уменьшит опасность для гражданского населения со стороны атак украинских дронов. Об этом заявил ТАСС заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС России, командир спецназа «Ахмат» Минобороны генерал-лейтенант Апты Алаудинов.
По его словам, формированию буферной зоны сейчас уделяют особое внимание
«Я думаю, что, конечно, чем дальше мы будем отодвигать противника, тем меньше, наверное, будет все-таки лететь в нашу сторону и долетать беспилотников. Хотя на данный момент их стало в разы больше», — сказал он.
Алаудинов отметил, что последнее время ВСУ делают упор на удары дронами именно по гражданскому населению.
Ранее военный эксперт Андрей Марочко заявил, что российские бойцы начали бои за Захаровку в Харьковской области.