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    ВС России освободили Веролюбовку и Золотой Колодезь в ДНР

    Фото: РИА «Новости»

    Российская армия освободила селя Веролюбовка и Золотой Колодезь в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

    Веролюбовку взяли под контроль подразделения «Южной» группировки войск, Золотой Колодезь заняли бойцы «Центра».

    Накануне Российские войска освободили поселок Розовка в Запорожской области и село Малая Волчья в Харьковской. Из Розовки противника изгнали военные «Востока», а из Малой Волчьей — «Севера».

    Также минувшей ночью ВС России нанесли удары по логистическому центру компании «Новая почта» в Одесской области и по сухогрузу, перевозившему военное имущество, в порту Черноморск.