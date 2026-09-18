Российская армия освободила селя Веролюбовка и Золотой Колодезь в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Веролюбовку взяли под контроль подразделения «Южной» группировки войск, Золотой Колодезь заняли бойцы «Центра».

Накануне Российские войска освободили поселок Розовка в Запорожской области и село Малая Волчья в Харьковской. Из Розовки противника изгнали военные «Востока», а из Малой Волчьей — «Севера».

Также минувшей ночью ВС России нанесли удары по логистическому центру компании «Новая почта» в Одесской области и по сухогрузу, перевозившему военное имущество, в порту Черноморск.