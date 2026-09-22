360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Силы ПВО за день уничтожили 17 БПЛА ВСУ над Россией

    Фото: РИА «Новости»

    Дежурные силы противовоздушной обороны в течение дня уничтожили 17 украинских беспилотников над тремя российскими регионами. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

    «В течение дня в период с 08:00 до 20:00 по московскому времени дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 17 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — уточнили в военном ведомстве.

    Российские военные ликвидировали беспилотники ВСУ над Крымом, Курской и Белгородской областями, а также над акваторией Черного моря.

    Ранее украинские БПЛА атаковали Энергодар, повредив несколько жилых домов в городе. По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

    В Белгородской области при атаках ВСУ пострадали двое мужчин. Один получил осколочные ранения живота и плеча, второй — акубаротравму.