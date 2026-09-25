Белоусов проинспектировал группировку войск «Север»

Министр обороны России Андрей Белоусов приехал с инспекцией в управлении одного из соединений группировки войск «Север»,. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В рамках визита министр заслушал доклады командующих войсками о текущей ситуации.



Командующий группировкой войск «Север» генерал-полковник Евгений Никифоров отметил, что на Сумском направлении освободили более 250 квадратных километров и 10 населенных пунктов.

«Продолжаем боевые действия по освобождению еще четырех населенных пунктов», — доложил Никифоров.

Также офицер подчеркнул, что бойцы продолжили успешное наступление для создания зон безопасности на территории Сумской и Харьковской областей.

В пятницу, 25 сентября, пресс-служба Минобороны объявила, что действующие в зоне проведения специальной военной опрерации группировки войск за неделю освободили пять населенных пунктов и установили контроль еще над восемью в Харьковской и Запорожской областях, а также в Донецкой Народной Республике.