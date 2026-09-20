Российские военные нанесли поражение украинским формированиям в кольце окружения в районе сел Варваровка, Грачевка, Резниково, Хижняково и Хрипуны в Харьковской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Подразделения «Севера» сжимают кольцо окружения и расширяют внешнюю зону контроля. Бойцы ведут бои за освобождение села Бузово и за расширение зоны контроля близ Петропавловки, Польной, Новоалександровки и Приколотного.

За сутки блокированные формирования противника потеряли более 30 человек личного состава, боевую бронированную машину, автомобиль и наземный робототехнический комплекс.

Накануне ВС России освободили пять сел в Донецкой Народной Республике, Харьковской и Запорожской областях.