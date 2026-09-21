360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    ВС России освободили Новоалександровку и Польную в Харьковской области

    Фото: РИА «Новости»

    Российские бойцы освободили Новоалександровку и Польную в Харьковской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

    Населенные пункты взяли под контроль подразделения группировки войск «Север».

    Ранее стало известно, что российские военные поразили сухогрузы в портах «Одесса» и «Измаил», которые доставляли грузы для ВСУ.

    Удары нанесли и по логистическим объектам на Украине, которые использовали в интересах украинских боевиков. Так, в поселке Счастливое Киевской области повредили логистический центр BDU Logistic, помещения которого применяли, чтобы хранить и распределять военную продукцию.

    Кроме того, атаковали и газораспределительную станцию в Боярке, которая обеспечивала топливом предприятия украинского оборонно-промышленного комплекса.