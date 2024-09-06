Подполье сообщило о взрывах в Павлограде Днепропетровской области

РИА «Новости»: российские военные ударили по производству БПЛА в Павлограде

Российские военные нанесли удары в район аэродрома в Павлограде. Об этом сообщил РИА «Новости» координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«С взлетно-посадочной полосы этого аэродрома запускаются ударные БПЛА, а в зданиях рядом оборудованы склады и помещения, откуда ведется управление беспилотниками», — уточнил он.

Кроме того, по словам подпольщика, удалось поразить завод по производству беспилотников.

Ранее утром Лебедев сообщил об ударе по пригороду Харькова Люботину, куда прибыли в большом количестве наемники с иностранной техникой.

Также, по его словам, российские военные ударили по поселку Райгородок возле Краматорска, где подразделения ВСУ жили и проводили ротацию.