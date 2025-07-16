Останки капитана корабля-призрака нашли во Франции

Во Франции обнаружили тело капитана корабля-призрака Misty Blue, севшего на мель в прошлом месяце в Великобритании. Об этом сообщило издание Need To Know .

Тело британского капитана нашли после того, как его пустая яхта 13 июня села на мель недалеко от города Портмеллон на юге графства Корнуолл. Экипаж на борту отсутствовал.

Выяснилось, что владельцем яхты был 75-летний эколог-активист Дэвид Сикамор, который в одиночку плыл из Франции в Великобританию. После обнаружения севшего на мель судна капитана начали искать и на море, и на суше. Затем работы приостановили до получения дополнительной информации.

Тело Сикамора нашли в 245 милях (примерно 394,29 километра) от яхты, у берегов Бретани.

«Нам позвонили из посольства Великобритании во Франции и сообщили, что рыбацкое судно обнаружило тело мужчины у берегов Бретани», — сообщил представитель полиции Девона и Корнуолла.

Пока неизвестно, что произошло с пожилым активистом. Организация Cornwall Climate Care, обратившаяся за помощью после его исчезновения, назвала Сикамору «прекрасным человеком и активным борцом за защиту окружающей среды, климата и борьбу с загрязнением в Корнуолле».

Прошлым летом у побережья Флориды нашли брошенную яхту с рваными парусами, которую позже в соцсетях назвали «кораблем-призраком с пляжа Пенсаколы».