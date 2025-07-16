Американский сенатор пригрозил России судьбой Ирана

Американский сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм* в соцсетях пригрозил России судьбой Ирана. Об этом в Telegram-канале написала телеведущая Ольга Скабеева, приведя скриншот поста американского политика.

Сенатор рекомендовал всем, кто задается вопросом, что произойдет на 51-й день, когда истечет обозначенный президентом США Дональдом Трампом срок для урегулирования конфликта на Украине, позвонить духовному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи.

Он обратился с этим дерзким советом и к президенту России Владимиру Путину. Кроме того, пригрозил странам, покупающим российскую нефть, советуя им поверить Трампу на слово.

«Террорист Линдси Грэм* совсем потерял страх после ударов США по Ирану», — заявила Скабеева.

В конце июня ВВС США бомбили три ядерных объекта Ирана. В Фордо американские летчики сбросили шесть противобункерных бомб, а для ударов по объектам в Натанзе и Исфахане задействовали около 30 крылатых ракет Tomahawk, запущенных с подлодок.

*Внесен в России в список террористов и экстремистов.