В Совфеде указали на нежелание Трампа ухудшить отношения с Россией

Пушков: Трамп не хочет эскалации с Россией, но лишь усиливает напряженность

Президент США Дональд Трамп продемонстрировал нежелание идти на ухудшение отношений с Россией, когда заявил о запрете Киеву бить по Москве. Об этом в Telegram-канале написал сенатор РФ Алексей Пушков.

До этого на Западе сообщили, что Трамп запретил президенту Украины Владимиру Зеленскому атаковать российскую столицу. Пушков оценил заявление главы Белого дома.

«Трамп попытался таким образом опровергнуть им сказанное, либо показать, что он такого не говорил. Он также исключил поставки Украине ракет JASSM с дальностью действия от 300 до 900 километров», — написал сенатор.

По его словам, американский лидер хочет показать, что не желает резкой эскалации в отношениях с Москвой. При том, что его последние заявления и обещания Киеву новой военной поддержки говорят об обратном. Фактически они «толкают ситуацию в направлении нарастания напряженности».

Ранее замначальника ГУР Минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что в Киеве не имеют понятия, что имел в виду Трамп, когда говорил об отправке 17 систем Patriot.