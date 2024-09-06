Российские войска нанесли массированный удар по Райгородку под Краматорском, где проходили ротация подразделений ВСУ, а также жили украинские военные. Об этом РИА «Новости» рассказал координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.

«Известно, что поселок используется украинскими военными, как одна из частей второй линии обороны», — отметил он.

На территории асфальтобетонного завода, по его данным, проводили ремонт техники, а помещения переоборудовали под проживание личного состава.

Лебедев также рассказал, что в ночь на 6 сентября российские войска нанесли удар по контейнерному терминалу и складам в пригороде Львова, куда свозили технику и боеприпасы из Польши для украинской армии.

До этого подполье сообщило об ударе по авиагородку в Полтаве. Удар пришелся по военному институту связи, готовившему специалистов по РЛС и радиоэлектронной борьбе. Там же находились натовские инструкторы. После атаки в местном морге обнаружили сотни тел боевиков ВСУ. Удар по училищу иностранные журналисты назвали одним из самых мощных за время СВО.