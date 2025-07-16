Двух британцев осудили на четыре года за уничтожение «дерева Робин Гуда»

Двое британцев уничтожили платан Сикамор-Гэп, более известный как «дерево Робин Гуда», который простоял более 150 лет. Мужчины получили тюремный срок, сообщил CBS News.

«Дэниела Грэма и Адама Каррутерса приговорили к четырем годам и трем месяцам тюремного заключения на слушании в Королевском суде Ньюкасла», — отметили в материале.

Преступление произошло в 2023 году. Пьяные Грэм и Каррутерс ночью приехали на место неподалеку от Хексема и распилили ствол дерева бензопилой. После этого они вернулись в Карлайн, где проживали на постоянной основе.

Грэм уже привлекался за домашнее насилие и кражи. После происшествия он получал угрозы от неизвестных.

Платан Сикамор-Гэп получил мировую известность после того, как появился в приключенческом фильме «Робин Гуд: Принц воров» в 1991 году.

Ранее вандалы испортили новую работу известного художника Бэнкси в Лондоне. Мурал изображен на фоне старого вишневого дерева.