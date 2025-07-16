В США забили тревогу из-за надвигающегося «шторма века»

PNAS: смертоносный шторм обрушится на США в ближайшее время

Стихийные бедствия в США становятся все более смертоносными из-за изменения климата и глобального потепления. Страну в ближайшее время может накрыть «шторм века», сообщил научный журнал Proceedings of the National Academy of Sciences .

В статье привели данные исследования, в ходе которого ученые проанализировали штормы в период с 1940 по 2025 год. Они выяснили, что максимальная скорость самых интенсивных северо-восточных ветров увеличилась примерно на 6%.

Один из авторов исследования, климатолог из Университета Пенсильвании Майкл Манн заявил, что такое увеличение скорости ветра эквивалентно увеличению разрушительного потенциала шторма на 20%. По его словам, изменения могут вызвать на 10% больше осадков, чем фиксировалось ранее. Манн добавил, что риск серьезных наводнений также значительно увеличился.

Прошлый «шторм века» прошел в Соединенных Штатах в марте 1993 года. Тогда скорость ветра составила 44,69 метра в секунду. Погибли 200 американцев.

В мае штормы обрушились на американские штаты Кентукки и Миссури. Жертвами стихийных бедствий стали 16 человек, пострадали более пяти тысяч домов.