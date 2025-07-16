«Кидают „под язык“». Пленный боец рассказал об издевательствах над отказниками в ВСУ

Мобилизованных в ВСУ мужчин при отказе служить бросают в яму и ломают им кости. Об этом РИА «Новости» сообщил украинский военнопленный из Львова Петр Климишевский.

«Тех, кто отказывается служить в ВСУ, кидают „под язык“. Чтобы вы понимали, это глубокая сырая яма под открытым небом», — рассказал он.

Пленный добавил, что отказникам ломают тазы и пятки. Также их морят голодом до тех пор, пока они не согласятся принять присягу.

Ранее военнопленные заявили, что откажутся пойти на службу снова. Они заявили, что лучше окажутся в тюрьме, но не вернуться в зону боевых действий в рядах ВСУ. Украинский пограничник, будучи уже в плену, обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой о выдаче ему гражданства РФ.