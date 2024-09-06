По пригороду Харькова, куда прибыли иностранные наемники, нанесли удар. Об этом в беседе с РИА «Новости» рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Несколько прилетов зафиксировали около 07:45 по местному времени (совпадает с московским). Предварительно, ударили по Люботину — пригороду с западной стороны Харькова. После прилета в сторону взрыва направились много карет скорой помощи.

«Вчера сообщалось о том, что в Люботин прибыло большое количество иностранных наемников и много военной техники. <…> Сообщается о большом количестве погибших и раненых», — отметил Лебедев.

По его словам, горожане сообщали о перекрытых дорогах. Пропускали только военные машины и скорую помощь.

Лебедев уточнил, что появилась информация о переброске войск из Люботина в сторону Волчанска и Шебекино. Там будут большие трудности, добавил он.

Также подпольщик сообщал об ударе по мосту и технике ВСУ под Красноармейском. По его словам, по этой переправе передвигаются украинские боевики со стороны Павлограда.