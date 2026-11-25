Отчетная конференция Московского областного филиала государственного фонда «Защитники Отечества» и мытищинского отделения Ассоциации ветеранов специальной военной операции прошла в доме культуры «Яуза». Глава Мытищ Юлия Купецкая совместно с военнослужащими, семьями участников специальной военной операции и волонтерами подвели итоги проделанной работы.

Единая система поддержки участников специальной военной операции и их близких создана в Мытищах. При поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева открыт Единый центр «СВОй» по адресу: улица Мира, дом 9. Сегодня в округе проживают 1 710 семей участников специальной военной операции. Сотрудники администрации округа поддерживают связь с каждой из них.

В 2026 году льготами в сфере образования воспользовались 1 148 школьников — детей участников специальной военной операции, 560 семей получили помощь в сфере здравоохранения через чат «Здрав. Мы с Вами», а 184 ребенка отдохнули в лагерях Подмосковья и Краснодарского края.

Также в Мытищах помогают участникам СВО с трудоустройством и адаптацией: сейчас 37 ветеранов работают на предприятиях округа. На территории храма Рождества Христова открыли памятник участникам СВО, матерям и вдовам погибших героев вручили 53 медали «Опора. Надежда. Вера», а в школах округа открыли 16 Парт героя.

В округе работают 12 волонтерских организаций, которые помогают защитникам и регулярно отправляют на фронт гуманитарную помощь.

На конференции членам мытищинского отделения Ассоциации ветеранов СВО вручили медали «За преданность делу». Поддержка участников СВО и их близких — одно из ключевых направлений Народной программы партии «Единая Россия».