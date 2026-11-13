Очередную партию гумпомощи отправили в зону СВО из Лобни

12 ноября глава округа Анна Кротова сообщила об отправке 3,5 тонны гуманитарной помощи в зону проведения специальной военной операции. В Центре поддержки участников СВО и их семей грузы формируют по заявкам бойцов.

В сборе помогает весь округ — сотрудники администрации и предприятий, депутатский корпус, школьники, волонтеры и неравнодушные жители города.

«Каждая вещь доходит до адресата. Когда ребята приезжают в отпуск, они всегда отмечают, насколько сильна поддержка с родной земли», — подчеркнула глава муниципалитета.

В Центре поддержки участников СВО поблагодарили Анну Кротову за организацию сборов и предоставленный автомобиль для отправки груза, а также отметили неравнодушие жителей.

Муниципальный центр поддержки участников СВО и их семей работает по адресу: улица Ленина, дом № 19, корпус 1.