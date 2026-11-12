Силы ПВО сбили 51 беспилотник на подлете к Москве

Силы противовоздушной обороны уничтожили 46 беспилотников, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем телеграм-канале .

Первые 10 дронов сбили к 21:42, а спустя менее четверти часа — 10.

В 22:03 ПВО отразила атаку 11 беспилотников, а в 22:18 уничтожили еще 15 вражеских аппаратов. Позже стало известно о еще пяти сбитых дронах.

По словам градоначальника, на местах падения обломков работают специалисты экстренных служб. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

На фоне атаки пресс-служба Росавиации сообщила о введении временных ограничений на использование воздушного пространства в районе московских аэропортов Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево.

Все четыре аэропорта принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами.