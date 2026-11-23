Операторы ударных FPV-дронов 34-й отдельной бригады из группировки войск «Север» за месяц ликвидировали свыше 30 украинских наземных роботизированных комплексов на сумском направлении. Об этом рассказал командир роты БПЛА с позывным Кот в беседе с РИА «Новости» .

«За месяц расчеты беспилотных летательных аппаратов успешно нейтрализовали более 30 наземных робототехнических комплексов ВСУ», — сказал он.

По словам военнослужащего, это серьезно подорвало снабжение противника в Сумской области — как переброску личного состава, так и доставку грузов.

Ранее в группировке войск «Север» сообщили, что российские артиллеристы в зоне спецоперации за неделю выполнили более 6000 огневых задач, поразив технику и живую силу противника. ВС России уничтожили 215 артиллерийских орудий, 78 минометов, 15 станций РЭБ и шесть радиолокационных станций контрбатарейной борьбы ВСУ.