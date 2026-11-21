20 ноября в Можайском муниципальном округе состоялся очередной одиннадцатый в этом году бесплатный юридический прием для участников специальной военной операции, ветеранов боевых действий — участников локальных конфликтов, а также членов их семей. Мероприятие прошло на базе военного комиссариата.

В этот раз за помощью к специалистам обратились порядка 15 человек. Среди них — не только жители Можайска, но и граждане из соседних муниципалитетов. Прием прошел на базе военного комиссариата и стал одиннадцатым в этом году.

Главная ценность подобных встреч — комплексный подход к решению проблем. Специалисты всех необходимых ведомств и организаций находятся в одном месте. Это позволяет взглянуть на вопрос системно и проконсультировать человека сразу по множеству тем, не отправляя его по разным инстанциям. Каждое обращение рассматривается индивидуально, а при необходимости работа с заявителями продолжается и после окончания приема.

В состав экспертной комиссии вошли представители ключевых структур, отвечающих за поддержку военнослужащих и их семей. В консультации приняли участие Можайский городской прокурор Даниил Гаврилов, военный комиссар Можайского и Рузского округов Руслан Меладзе, социальный координатор Госфонда «Защитники Отечества» Галина Аксенова, руководитель Ассоциации ветеранов СВО Можайского округа Александр Князев, представители юридического и социального отделов администрации округа, а также адвокаты Адвокатской палаты Московской области.

Чаще всего граждане обращаются за разъяснениями по вопросам документального оформления статуса погибшего, получения положенных выплат, прохождения комиссии по состоянию здоровья, а также порядка действий в ситуации, когда человек находится в зоне проведения боевых действий, но у него есть задолженности.

Бесплатные юридические консультации проходят каждую третью пятницу месяца в военном комиссариате Можайска с 10:00 до 12:00. О дате следующего приема будет сообщено дополнительно.

Мероприятие состоялось 20 ноября в Можайском муниципальном округе. Очередной бесплатный юридический прием стал одиннадцатым в этом году. Он был организован для участников специальной военной операции, ветеранов боевых действий — участников локальных конфликтов, а также членов их семей. Прием прошел на базе военного комиссариата. За помощью к специалистам обратились порядка 15 человек, среди которых не только жители Можайска, но и граждане из соседних муниципалитетов.

Комплексный подход к решению проблем обеспечивает участие специалистов всех необходимых ведомств и организаций в одном месте. Это позволяет взглянуть на вопрос системно и проконсультировать человека сразу по множеству тем, не отправляя его по разным инстанциям. Каждое обращение рассматривается индивидуально, а при необходимости работа с заявителями продолжается и после окончания приема.

В состав экспертной комиссии вошли представители ключевых структур, отвечающих за поддержку военнослужащих и их семей. В консультации приняли участие Можайский городской прокурор Даниил Гаврилов, военный комиссар Можайского и Рузского округов Руслан Меладзе, социальный координатор Госфонда «Защитники Отечества» Галина Аксенова, руководитель Ассоциации ветеранов СВО Можайского округа Александр Князев, представители юридического и социального отделов администрации округа, а также адвокаты Адвокатской палаты Московской области.

Чаще всего граждане обращаются за разъяснениями по вопросам документального оформления статуса погибшего, получения положенных выплат, прохождения комиссии по состоянию здоровья, а также порядка действий в ситуации, когда человек находится в зоне проведения боевых действий, но у него есть задолженности. Бесплатные юридические консультации проходят каждую третью пятницу месяца в военном комиссариате Можайска с 10:00 до 12:00. О дате следующего приема будет сообщено дополнительно.