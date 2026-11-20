Силы противовоздушной обороны за день ликвидировали девять украинских беспилотников над российскими регионами. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«В течение дня с 08:00 до 20:00 по московскому времени дежурными силами ПВО уничтожены девять украинских беспилотных летательных средств», — уточнили в военном ведомстве.

Российские военные ликвидировали вражеские беспилотники над Ставропольским краем, Белгородской, Брянской, Воронежской и Курской областями.

Ранее украинские неонацисты атаковали грузовик с продовольствием на дороге в ЛНР, погибли водитель и экспедитор машины. За прошедшие сутки в республике пострадали еще пять мирных жителей, ставших целью для беспилотников ВСУ.