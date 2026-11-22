На Кубани при атаке беспилотников ВСУ пострадали пять человек

Пять жителей Краснодарского края получили ранения в результате падения обломков украинских беспилотников. Всем пострадавшим оказали медицинскую помощь, сообщила пресс-служба регионального оперативного штаба.

Наибольший ущерб зафиксировали в поселке Афипском. Там пострадали четыре человека, а обломки повредили крыши и окна 13 частных домов. Еще один житель получил ранения в станице Медведовской.

На обоих участках работают экстренные службы. Специалисты обследуют места падения обломков и оценивают последствия атаки.

По данным Минобороны, за прошедшую ночь средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 170 украинских беспилотников. Часть из них сбили над территорией Краснодарского края.

Ранее стало известно об одном погибшем и шести пострадавших при налете беспилотников на Белгородскую область.