Выставку о героях СВО открыли в Солнечногорске

Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

Фото: Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

Солнечногорское отделение «Молодой гвардии» в День народного единства представило фотовыставку «Одна страна. Разные судьбы». На церемонии открытия присутствовали почетные гости, родственники участников специальной военной операции вместе с детьми, активисты общественных объединений и жители округа.

Проект рассказывает о бойцах разных народов России, которых объединяют любовь к своей стране и стремление защищать ее.

«На выставке представлены портреты участников СВО, отражающие многонациональное единство нашей страны. Каждый герой — своя история, свой путь и свои корни, но общая цель и общая ответственность за будущее России», — отметил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Для школьников и общества инвалидов организуют специальные экскурсии по экспозиции. Остальные посетители также смогут ознакомиться с представленными работами самостоятельно.

Экспозицию можно посетить 5 и 6 ноября с 10:00 до 17:00 в молодежном центре «Подсолнух» по адресу: улица Вертлинская, 1. Вход свободный.