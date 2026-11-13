Российский боец рассказал о возможностях наземного робота Мухтара

Боец Березов: наземный робот Мухтар уничтожил более 70 мин ВСУ за сутки

За сутки наземный робототехнический комплекс «Курьер» с позывным Мухтар уничтожил более 70 мин ВСУ на днепропетровском направлении. Об этом РИА «Новости» сообщил замкомандира батальона 39-го гвардейского инженерно-саперного полка группировки войск «Центр» Александр Березов.

По его словам, роботу поставили задачу разминировать участок, чтобы штурмовые подразделения смогли пройти дальше.

«За сутки комплекс разминировал минное поле, на котором ориентировочно находилось 70 мин», — рассказал Березов.

Комплекс оснащен спецустройством, которое создает магнитное поле и провоцирует срабатывание мин на расстоянии нескольких метров. За один боевой выход НРТК может уничтожить тысячи взрывных устройств.

Недавно стало известно, что ВС России поразили в Черном море украинский сухогруз. На борту судна было вооружение и имущество для ВСУ.