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    Лантратова рассказала, как сейчас помогают эвакуированным жителям Алешек

    Лантратова: жителям Алешек помогают восстановить документы и открыть счета

    Фото: РИА «Новости»

    В пунктах временного размещения эвакуированным жителям Алешек помогают оформить документы. Об этом на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре «Россия сегодня» рассказала уполномоченный по правам человека Яна Лантратова.

    По ее словам, власти региона организовали выездное обслуживание через многофункциональные центры.

    К работе также привлекли представителей банков, которые помогают людям открывать счета. Эвакуированным выдают сим-карты, чтобы они могли связаться с родными и близкими.

    «Людям помогают восстанавливать документы, которых у них нет, регистрироваться на госуслугах, приезжают представители банков, помогают открывать счета», — сказала Лантратова.

    Ранее омбудсмен рассказала о планах новых гуманитарных конвоев после Алешек.

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