Лантратова рассказала, как сейчас помогают эвакуированным жителям Алешек
Лантратова: жителям Алешек помогают восстановить документы и открыть счета
В пунктах временного размещения эвакуированным жителям Алешек помогают оформить документы. Об этом на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре «Россия сегодня» рассказала уполномоченный по правам человека Яна Лантратова.
По ее словам, власти региона организовали выездное обслуживание через многофункциональные центры.
К работе также привлекли представителей банков, которые помогают людям открывать счета. Эвакуированным выдают сим-карты, чтобы они могли связаться с родными и близкими.
«Людям помогают восстанавливать документы, которых у них нет, регистрироваться на госуслугах, приезжают представители банков, помогают открывать счета», — сказала Лантратова.
Ранее омбудсмен рассказала о планах новых гуманитарных конвоев после Алешек.