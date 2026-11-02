Лантратова рассказала, как сейчас помогают эвакуированным жителям Алешек

В пунктах временного размещения эвакуированным жителям Алешек помогают оформить документы. Об этом на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре «Россия сегодня» рассказала уполномоченный по правам человека Яна Лантратова.

По ее словам, власти региона организовали выездное обслуживание через многофункциональные центры.

К работе также привлекли представителей банков, которые помогают людям открывать счета. Эвакуированным выдают сим-карты, чтобы они могли связаться с родными и близкими.

«Людям помогают восстанавливать документы, которых у них нет, регистрироваться на госуслугах, приезжают представители банков, помогают открывать счета», — сказала Лантратова.

Ранее омбудсмен рассказала о планах новых гуманитарных конвоев после Алешек.