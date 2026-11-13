Пожар разгорелся на предприятии в Волгограде после атаки беспилотников ВСУ

Системы ПВО Минобороны России отражают массированную атаку украинских БПЛА на Волгоградскую область. Об этом в телеграм-канале написал губернатор региона Андрей Бочаров.

Ночью беспилотники ВСУ массово атаковали объекты на территории области, сообщил глава.

«В результате падения обломков БПЛА зафиксированы локальные возгорания на предприятии в южной промышленной зоне Волгограда, а также на прилегающей территории», — сообщил Бочаров.

На месте падения обломков работают оперативные службы. По информации губернатора, пострадавших нет, повреждений жилых объектов не зафиксировано.

В Брянской области один человек погиб и один пострадал в результате атаки украинских БПЛА. Дрон-камикадзе атаковал 52-летнего мужчину, который ехал на мопеде, он скончался.