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    Пожар разгорелся на предприятии в Волгограде после атаки беспилотников ВСУ

    Фото: РИА «Новости»

    Системы ПВО Минобороны России отражают массированную атаку украинских БПЛА на Волгоградскую область. Об этом в телеграм-канале написал губернатор региона Андрей Бочаров.

    Ночью беспилотники ВСУ массово атаковали объекты на территории области, сообщил глава.

    «В результате падения обломков БПЛА зафиксированы локальные возгорания на предприятии в южной промышленной зоне Волгограда, а также на прилегающей территории», — сообщил Бочаров.

    На месте падения обломков работают оперативные службы. По информации губернатора, пострадавших нет, повреждений жилых объектов не зафиксировано.

    В Брянской области один человек погиб и один пострадал в результате атаки украинских БПЛА. Дрон-камикадзе атаковал 52-летнего мужчину, который ехал на мопеде, он скончался.

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