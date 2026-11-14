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    Минувшей ночью над Россией сбили 29 беспилотников ВСУ

    Фото: РИА «Новости»

    За минувшую ночь над регионами России перехватили и ликвидировали 29 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

    Вражеские аппараты сбили над Белгородской, Брянской, Тульской, Ростовской областями, Московским регионом, а также над акваториями Черного и Азовского морей.

    В это же время расчеты ПВО группировки войск «Север» в Харьковской и Сумской областях уничтожили 426 украинских БПЛА, летевших к границе с Россией. Радиолокационные станции обнаружили пролет дронов и оперативно передали их координаты силам противовоздушной обороны, которые в свою очередь четко отработали по целям.

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