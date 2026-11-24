Один из вербовщиков армии Украины обманом заманивал молодых людей на контракт в ВСУ. Мужчина обещал, что служить они будут в элитном отряде, однако распределяли украинцев в штурмовики, как рассказал РИА «Новости» источник в российских силовых структурах.

Мошенник использовал сложную схему из двух этапов. Он воспользовался тем, что объявления о наборе в «Стугну», подразделение ГУР, публиковали администрации нескольких украинских областей.

Вербовщик сделал аналогичную рассылку, но в контактных данных указал свой телефон. Мужчина встречался с желающими попасть в ГУР, убеждал их подписать документы и сразу отправлял в часть.

С командованием линейных подразделений ВСУ украинец договорился заблаговременно. За каждого рекрута офицеры платили ему деньги.

Большая часть новичков отправилась на позиции у линии боевого соприкосновения, их послали в штурм вместе с бывшими заключенными.

Ранее выяснилось, что бойцов ВСУ отправили в штурм за жалобы на пьянство командиров.