Энергетики в ДНР восстанавливают энергоснабжение 279 тысячам абонентов после массированной атаки ВСУ на энергетическую инфраструктуру республики. Об этом сообщил председатель правительства региона Андрей Чертков .

По его словам, украинские военные целенаправленно атаковали энергообъекты. Повреждения получили сразу несколько инфраструктурных узлов. В итоге подача света нарушилась на большой территории, а к текущим проблемам добавились последствия прошлых обстрелов.

«Под ударом оказались и сами энергетики. К счастью, никто из специалистов не пострадал», — добавил Чертков.

Частично без напряжения остались Донецк, Макеевка, Мариуполь, Енакиево, Дебальцево, Торез и Снежное. Отключения затронули и населенные пункты нескольких муниципальных округов.

В начале ноября ВСУ ударили по офису телекоммуникационной компании в Донецке.