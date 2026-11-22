В ДНР восстанавливают энергоснабжение после массированной атаки ВСУ
Энергетики в ДНР восстанавливают энергоснабжение 279 тысячам абонентов после массированной атаки ВСУ на энергетическую инфраструктуру республики. Об этом сообщил председатель правительства региона Андрей Чертков.
По его словам, украинские военные целенаправленно атаковали энергообъекты. Повреждения получили сразу несколько инфраструктурных узлов. В итоге подача света нарушилась на большой территории, а к текущим проблемам добавились последствия прошлых обстрелов.
«Под ударом оказались и сами энергетики. К счастью, никто из специалистов не пострадал», — добавил Чертков.
Частично без напряжения остались Донецк, Макеевка, Мариуполь, Енакиево, Дебальцево, Торез и Снежное. Отключения затронули и населенные пункты нескольких муниципальных округов.
В начале ноября ВСУ ударили по офису телекоммуникационной компании в Донецке.