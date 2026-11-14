360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    «Неплохо давит». ВСУ сбежали с позиций из-за наступлений российских войск на Запорожье

    Марочко: боевики ВСУ покинули позиции южнее Василькового на Запорожье

    Фото: РИА «Новости»

    Подразделения ВСУ сбежали со своих позиций на Запорожском направлении из-за наступления российских войск. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    Российские части наступают у Васильковского, вынуждая украинские подразделения отступать в западном направлении. Серая зона у населенного пункта расширяется.

    «Наши военнослужащие продолжают здесь успешно действовать. Думаю, следующая неделя будет здесь результативной, поскольку наши военнослужащие довольно неплохо здесь действуют и давят на позиции противника», — заявил Марочко.

    На прошлой неделе самым успешным участком, по мнению эксперта, был населенный пункт Гоптовка в Харьковской области. Именно там у российских бойцов были самые серьезные завоевания.

    Читайте также

    Путин указал на отвагу бойцов СВО

    Лантратова рассказала о планах новых гуманитарных конвоев после Алешек

    Мирная жительница села Белицкого заявила, что плакала, когда нашла дрожжи

    Сотрудник ЗАЭС погиб в собственном доме из-за удара беспилотника ВСУ

    ВС России ударили по аккумуляторному парку в Белой Церкви

    Ушаков назвал возможный формат первых раундов переговоров по Украине

    Бойцы ВС России «Ланцетом» уничтожили «Пеликан» ВСУ на Днепропетровском направлении

    Депутат Госдумы Ирина Роднина провела встречу с семьями бойцов СВО в Солнечногорске

    Российская делегация прибыла в Абу-Даби на переговоры с США и Украиной

    Российские дроны ударили по центру логистики в Бердичеве и сухогрузу в Черном море

    Разведчик «Центра» в одиночку уничтожил минимум 10 групп с диверсантами ВСУ

    Эвакуированных на Украину из Алешек тяжелобольных сопроводили российские медики — Лантратова