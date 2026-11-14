«Неплохо давит». ВСУ сбежали с позиций из-за наступлений российских войск на Запорожье

Подразделения ВСУ сбежали со своих позиций на Запорожском направлении из-за наступления российских войск. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

Российские части наступают у Васильковского, вынуждая украинские подразделения отступать в западном направлении. Серая зона у населенного пункта расширяется.

«Наши военнослужащие продолжают здесь успешно действовать. Думаю, следующая неделя будет здесь результативной, поскольку наши военнослужащие довольно неплохо здесь действуют и давят на позиции противника», — заявил Марочко.

На прошлой неделе самым успешным участком, по мнению эксперта, был населенный пункт Гоптовка в Харьковской области. Именно там у российских бойцов были самые серьезные завоевания.