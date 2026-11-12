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    «Счастлив быть в этом списке». Гендиректор «Ушкуйника» — о внесении в базу ГУР

    Глава «Ушкуйника» Чадаев: в базу ГУР МО Украины включают всех достойных людей

    Фото: РИА «Новости»

    Раньше достойных людей вносили в базу «Миротворца», а теперь включают в список Главного управления разведки Минобороны Украины. Об этом РИА «Новости» заявил генеральный директор научно-производственного центра «Ушкуйник» Алексей Чадаев.

    Таким образом он прокомментировал свое включение в реестр ГУР.

    «Я счастлив быть в этом списке и воспринимаю это как признание заслуг перед своим Отечеством», — отметил Чадаев.

    Он иронично добавил, что раньше «самым модным местом» для «приличных пацанов» была база «Миротворец». Теперь гораздо престижнее числиться в списке ГУР.

    Ранее в базе портала War and sanctions появился певец Шаман (настоящее имя — Ярослав Дронов). ГУР Минобороны Украины назвало его главным патриотическим артистом России и «голосом спецоперации». Сам артист охарактеризовал действия украинских спецслужб как панику из-за предчувствия конца.

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