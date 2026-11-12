Глава «Ушкуйника» Чадаев: в базу ГУР МО Украины включают всех достойных людей

Раньше достойных людей вносили в базу «Миротворца», а теперь включают в список Главного управления разведки Минобороны Украины. Об этом РИА «Новости» заявил генеральный директор научно-производственного центра «Ушкуйник» Алексей Чадаев.

Таким образом он прокомментировал свое включение в реестр ГУР.

«Я счастлив быть в этом списке и воспринимаю это как признание заслуг перед своим Отечеством», — отметил Чадаев.

Он иронично добавил, что раньше «самым модным местом» для «приличных пацанов» была база «Миротворец». Теперь гораздо престижнее числиться в списке ГУР.

Ранее в базе портала War and sanctions появился певец Шаман (настоящее имя — Ярослав Дронов). ГУР Минобороны Украины назвало его главным патриотическим артистом России и «голосом спецоперации». Сам артист охарактеризовал действия украинских спецслужб как панику из-за предчувствия конца.