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    Более 80 беспилотников ВСУ уничтожили над российскими регионами за день

    Фото: РИА «Новости»

    Дежурные системы ПВО перехватили или уничтожили 85 украинских беспилотников. Сводку предоставила пресс-служба Минобороны России.

    Отчет министерства затрагивает период времени с 08:00 до 20:00. Беспилотники сбивали над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Кировской, Омской, Ростовской областей, Пермского края, а также в воздушном пространстве Республики Башкортостан, Удмуртской Республики и над акваторией Черного моря.

    За прошедшую ночь над российскими регионам сбили или подавили 627 украинских дронов. Беспилотники пытались атаковать более 20 субъектов Федерации.

    В Смоленской области из-за падения обломков беспилотника на многоэтажный дом в городе Ярцево погибли два человека. Всего системы противовоздушной обороны сбили или подавили в области 37 беспилотников.

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