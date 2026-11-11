Более 80 беспилотников ВСУ уничтожили над российскими регионами за день
Дежурные системы ПВО перехватили или уничтожили 85 украинских беспилотников. Сводку предоставила пресс-служба Минобороны России.
Отчет министерства затрагивает период времени с 08:00 до 20:00. Беспилотники сбивали над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Кировской, Омской, Ростовской областей, Пермского края, а также в воздушном пространстве Республики Башкортостан, Удмуртской Республики и над акваторией Черного моря.
За прошедшую ночь над российскими регионам сбили или подавили 627 украинских дронов. Беспилотники пытались атаковать более 20 субъектов Федерации.
В Смоленской области из-за падения обломков беспилотника на многоэтажный дом в городе Ярцево погибли два человека. Всего системы противовоздушной обороны сбили или подавили в области 37 беспилотников.