Российские военные нанесли удары по двум электроподстанциям в Одесской области. Об этом сообщили в Минобороны .

Целями стали ПС-110 «Каролино» в населенном пункте Каролино-Бугаз и ПС-110 в Белгороде-Днестровском. Обе снабжали электроэнергией портовую инфраструктуру и логистические центры региона.

В порту Черноморск пострадали объекты, предназначенные для хранения горюче-смазочных материалов ВСУ. Кроме того, поражено морское судно типа «сухогруз» на переходе морем, которое везло в порт Одесса грузы двойного назначения для украинских войск.

Также удар пришелся по электроподстанции ПС-330 «Сумы Северная» в Сумах. Она обеспечивала электричеством предприятия военной промышленности Украины и логистические центры в Сумской области.

Помимо этого, минувшей ночью бойцы ВС России уничтожили станции Starlink ВСУ в Запорожской области.